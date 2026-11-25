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25.11.2026 10:02:18
FTSE 100-Wert Aberdeen Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aberdeen Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Aberdeen Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde die Aberdeen Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Aberdeen Group-Anteile letztlich bei 1.69 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 592.417 Aberdeen Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Aberdeen Group-Papiers auf 2.17 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’284.36 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28.44 Prozent erhöht.
Aberdeen Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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