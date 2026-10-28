FTSE 100-Wert Aberdeen Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aberdeen Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Aberdeen Group-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 1.54 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Aberdeen Group-Aktie investiert hat, hat nun 64.851 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 2.21 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 143.58 GBP wert. Mit einer Performance von +43.58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Aberdeen Group-Wert an der Börse wurde auf 3.96 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch