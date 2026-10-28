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28.10.2026 10:02:30
FTSE 100-Wert Aberdeen Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aberdeen Group von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Aberdeen Group-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Aberdeen Group-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 1.54 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Aberdeen Group-Aktie investiert hat, hat nun 64.851 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 2.21 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 143.58 GBP wert. Mit einer Performance von +43.58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Aberdeen Group-Wert an der Börse wurde auf 3.96 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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