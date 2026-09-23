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Aberdeen Group Aktie 44258130 / GB00BF8Q6K64

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Rentabler Aberdeen Group-Einstieg? 23.09.2026 10:02:24

FTSE 100-Wert Aberdeen Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aberdeen Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Aberdeen Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Aberdeen Group
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Aberdeen Group-Papier statt. Der Schlusskurs der Aberdeen Group-Anteile betrug an diesem Tag 1.91 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Aberdeen Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 524.384 Aberdeen Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (2.47 GBP), wäre die Investition nun 1’297.33 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 29.73 Prozent.

Aberdeen Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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