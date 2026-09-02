Aberdeen Group Aktie 44258130 / GB00BF8Q6K64
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02.09.2026 10:02:14
FTSE 100-Wert Aberdeen Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aberdeen Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Aberdeen Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Aberdeen Group-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aberdeen Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1.65 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das Aberdeen Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 606.796 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’486.65 GBP, da sich der Wert einer Aberdeen Group-Aktie am 01.09.2026 auf 2.45 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 48.67 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Aberdeen Group zuletzt 4.51 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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