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|3i-Investment im Blick
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24.11.2026 10:02:13
FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 3i von vor einem Jahr angefallen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in 3i-Aktien verlieren können.
Heute vor 1 Jahr wurden 3i-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die 3i-Aktie bei 32.36 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die 3i-Aktie investiert hätte, hätte er nun 30.902 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des 3i-Papiers auf 25.85 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 798.83 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20.12 Prozent verringert.
3i war somit zuletzt am Markt 25.53 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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