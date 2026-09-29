3i Aktie 3208041 / GB00B1YW4409
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29.09.2026 10:02:12
FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3i von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in 3i-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 1 Jahr wurden 3i-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 40.25 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das 3i-Papier investiert hätte, befänden sich nun 248.447 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’546.58 GBP, da sich der Wert eines 3i-Anteils am 28.09.2026 auf 26.35 GBP belief. Aus 10’000 GBP wurden somit 6’546.58 GBP, was einer negativen Performance von 34.53 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von 3i belief sich jüngst auf 27.10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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