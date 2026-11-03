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|Profitabler 3i-Einstieg?
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03.11.2026 10:02:17
FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3i von vor 3 Jahren verdient
Wer vor Jahren in 3i eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das 3i-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 19.93 GBP wert. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die 3i-Aktie investiert, befänden sich nun 50.176 3i-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’268.44 GBP, da sich der Wert eines 3i-Anteils am 02.11.2026 auf 25.28 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26.84 Prozent angezogen.
3i wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24.82 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu 3i plc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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3i am 03.11.2026
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex etwas ermässigte. Die US-Börsen schlossen mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.