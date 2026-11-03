FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3i von vor 3 Jahren verdient

Das 3i-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 19.93 GBP wert. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die 3i-Aktie investiert, befänden sich nun 50.176 3i-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’268.44 GBP, da sich der Wert eines 3i-Anteils am 02.11.2026 auf 25.28 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26.84 Prozent angezogen.

3i wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24.82 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch