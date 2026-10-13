FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3i von vor 5 Jahren abgeworfen

3i-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12.66 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in 3i-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 78.966 3i-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (23.98 GBP), wäre das Investment nun 1’893.60 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +89.36 Prozent.

3i wurde am Markt mit 24.42 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch