3i Aktie 3208041 / GB00B1YW4409
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Hochrechnung
|
13.10.2026 10:02:21
FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3i von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen 3i-Investment verdienen können.
3i-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12.66 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in 3i-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 78.966 3i-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (23.98 GBP), wäre das Investment nun 1’893.60 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +89.36 Prozent.
3i wurde am Markt mit 24.42 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu 3i plc
|
10:02
|FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3i von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 in Grün (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 am Dienstagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
06.10.26
|FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3i-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Börse London: Schlussendlich Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
05.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Montagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu 3i plc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt leicht aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.