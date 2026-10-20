FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3i-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden 3i-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6.62 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in die 3i-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’510.574 3i-Aktien. Die gehaltenen 3i-Anteile wären am 19.10.2026 36’132.93 GBP wert, da der Schlussstand 23.92 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 261.33 Prozent angewachsen.

Alle 3i-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25.07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch