3i Aktie 3208041 / GB00B1YW4409
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08.09.2026 10:02:16
FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3i von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren 3i-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem 3i-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die 3i-Aktie an diesem Tag bei 19.94 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 501.630 3i-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 07.09.2026 13’995.49 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27.90 GBP belief. Damit wäre die Investition um 39.95 Prozent gestiegen.
3i wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28.21 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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