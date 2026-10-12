FTSE 100-Titel WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WPP 2012 von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem WPP 2012-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9.82 GBP. Bei einem WPP 2012-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.182 WPP 2012-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.10.2026 39.29 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3.86 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 60.71 Prozent gleich.

WPP 2012 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.16 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch