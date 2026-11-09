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|Profitable WPP 2012-Investition?
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09.11.2026 10:02:21
FTSE 100-Titel WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WPP 2012 von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in WPP 2012-Aktien verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurden WPP 2012-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10.93 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 91.487 WPP 2012-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (4.09 GBP), wäre die Investition nun 373.91 GBP wert. Damit wäre die Investition 62.61 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von WPP 2012 belief sich zuletzt auf 4.41 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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