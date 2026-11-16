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16.11.2026 10:02:16
FTSE 100-Titel WPP 2012-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WPP 2012-Investment von vor 10 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen WPP 2012-Investment gewesen.
Die WPP 2012-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die WPP 2012-Anteile bei 16.73 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die WPP 2012-Aktie investiert hätte, hätte er nun 597.729 Anteile im Depot. Die gehaltenen WPP 2012-Anteile wären am 13.11.2026 2’510.46 GBP wert, da der Schlussstand 4.20 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 74.90 Prozent verkleinert.
Insgesamt war WPP 2012 zuletzt 4.53 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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