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Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408

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Profitables Whitbread-Investment? 17.09.2026 10:02:07

FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Whitbread von vor 10 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Whitbread-Aktie Anlegern gebracht.

Whitbread
25.57 CHF -0.31%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Whitbread-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Whitbread-Anteile bei 34.88 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 28.669 Whitbread-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.09.2026 auf 23.41 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 671.15 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32.88 Prozent abgenommen.

Alle Whitbread-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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