Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
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|Lukrative Whitbread-Investition?
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22.10.2026 10:02:03
FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Whitbread von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in Whitbread-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Whitbread-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 31.54 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 3.171 Whitbread-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 83.73 GBP, da sich der Wert eines Whitbread-Anteils am 21.10.2026 auf 26.41 GBP belief. Mit einer Performance von -16.27 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Whitbread erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.43 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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