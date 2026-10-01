Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
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01.10.2026 10:02:04
FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Whitbread von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Whitbread eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Das Whitbread-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 34.64 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 2.887 Whitbread-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Whitbread-Aktie auf 23.86 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68.88 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 31.12 Prozent eingebüsst.
Am Markt war Whitbread jüngst 4.00 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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