Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende Whitbread-Anlage?
|
13.08.2026 10:02:20
FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Whitbread-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Whitbread eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Whitbread-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 31.55 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 GBP in die Whitbread-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 316.953 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’857.27 GBP, da sich der Wert eines Whitbread-Anteils am 12.08.2026 auf 24.79 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21.43 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Whitbread bezifferte sich zuletzt auf 4.12 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Whitbread PLC
|
13.08.26
|FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Whitbread-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 steigt zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
06.08.26
|FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Whitbread von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
30.07.26
|FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Whitbread-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Handel in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
23.07.26
|FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Whitbread-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
23.07.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu Whitbread PLC
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.