FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Whitbread-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Whitbread-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 31.55 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 GBP in die Whitbread-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 316.953 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’857.27 GBP, da sich der Wert eines Whitbread-Anteils am 12.08.2026 auf 24.79 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21.43 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Whitbread bezifferte sich zuletzt auf 4.12 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch