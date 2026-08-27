Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
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27.08.2026 10:02:02
FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Whitbread von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Whitbread-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Whitbread-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31.92 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das Whitbread-Papier investiert hätte, befänden sich nun 31.328 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Whitbread-Aktie auf 24.93 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 781.02 GBP wert. Aus 1’000 GBP wurden somit 781.02 GBP, was einer negativen Performance von 21.90 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Whitbread belief sich zuletzt auf 4.14 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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