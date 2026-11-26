Heute vor 3 Jahren wurde das Whitbread-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 32.16 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in die Whitbread-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 310.945 Whitbread-Aktien. Die gehaltenen Whitbread-Anteile wären am 25.11.2026 8’644.28 GBP wert, da der Schlussstand 27.80 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 13.56 Prozent gesunken.

Insgesamt war Whitbread zuletzt 4.67 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch