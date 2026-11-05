FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel hätte eine Investition in Whitbread von vor 5 Jahren gekostet

Das Whitbread-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 34.05 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in die Whitbread-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 293.653 Whitbread-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2026 8’272.19 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 28.17 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 17.28 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Whitbread bezifferte sich zuletzt auf 4.66 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch