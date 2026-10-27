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|Lohnende Weir Group-Investition?
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27.10.2026 10:02:08
FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Weir Group von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Weir Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Weir Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 17.41 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Weir Group-Aktie investiert hat, hat nun 5.744 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 25.76 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 147.96 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 47.96 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Weir Group belief sich zuletzt auf 6.64 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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