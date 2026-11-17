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17.11.2026 10:02:05
FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Weir Group von vor 3 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Weir Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das Weir Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18.38 GBP wert. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Weir Group-Aktie investiert hat, hat nun 5.441 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 127.86 GBP, da sich der Wert einer Weir Group-Aktie am 16.11.2026 auf 23.50 GBP belief. Mit einer Performance von +27.86 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Weir Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.06 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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