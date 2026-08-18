Weir Group Aktie 94339 / GB0009465807
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18.08.2026 10:02:13
FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Weir Group von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Weir Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 18.08.2025 wurde das Weir Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24.16 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 GBP in die Weir Group-Aktie investierten, hätten nun 413.907 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Weir Group-Papiers auf 26.72 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’059.60 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 10.60 Prozent.
Weir Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.87 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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