FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel hätte ein Investment in Weir Group von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Weir Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Weir Group-Anteile betrug an diesem Tag 26.16 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Weir Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.823 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99.39 GBP, da sich der Wert einer Weir Group-Aktie am 14.09.2026 auf 26.00 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0.61 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Weir Group einen Börsenwert von 7.02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch