Am 24.11.2021 wurde das Weir Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17.40 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in das Weir Group-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57.488 Weir Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22.06 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’268.18 GBP wert. Damit wäre die Investition 26.82 Prozent mehr wert.

Weir Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.51 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch