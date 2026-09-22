Weir Group Aktie 94339 / GB0009465807
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22.09.2026 10:02:21
FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Weir Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Weir Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 22.09.2023 wurden Weir Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 19.15 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 52.233 Weir Group-Aktien. Die gehaltenen Weir Group-Aktien wären am 21.09.2026 1’394.62 GBP wert, da der Schlussstand 26.70 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +39.46 Prozent.
Jüngst verzeichnete Weir Group eine Marktkapitalisierung von 6.76 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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