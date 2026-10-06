Weir Group Aktie 94339 / GB0009465807
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Weir Group-Investment im Blick
|
06.10.2026 10:02:12
FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Weir Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Weir Group-Aktien gewesen.
Das Weir Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Weir Group-Anteile an diesem Tag 17.49 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Weir Group-Aktie investiert, befänden sich nun 5.718 Weir Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Weir Group-Papiers auf 25.82 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147.63 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 47.63 Prozent erhöht.
Am Markt war Weir Group jüngst 6.66 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Weir Group PLC
|
10:02
|FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Weir Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
01.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
01.10.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Handel in London: FTSE 100 zum Start in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
29.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
29.09.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 legt am Dienstagmittag zu (finanzen.ch)
|
29.09.26
|FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Weir Group PLC
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX höher -- Asiens Börsen uneinheitlich
An den heimischen sowie den deutschen Börsen lässt sich ein stärkerer Handel beobachten. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.