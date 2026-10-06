FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Weir Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das Weir Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Weir Group-Anteile an diesem Tag 17.49 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Weir Group-Aktie investiert, befänden sich nun 5.718 Weir Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Weir Group-Papiers auf 25.82 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147.63 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 47.63 Prozent erhöht.

Am Markt war Weir Group jüngst 6.66 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch