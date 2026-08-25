FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 3 Jahren eingefahren

Das Weir Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 17.67 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.661 Weir Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (28.78 GBP), wäre das Investment nun 162.92 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62.92 Prozent angewachsen.

Weir Group war somit zuletzt am Markt 7.26 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch