FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde die Weir Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Weir Group-Anteile an diesem Tag 15.61 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Weir Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 64.061 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’766.82 GBP, da sich der Wert eines Weir Group-Anteils am 10.08.2026 auf 27.58 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 76.68 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Weir Group bezifferte sich zuletzt auf 7.02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch