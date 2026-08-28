FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vodafone Group-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 28.08.2025 wurde die Vodafone Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Vodafone Group-Anteile bei 0.88 GBP. Bei einem Vodafone Group-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11’335.298 Vodafone Group-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’273.63 GBP, da sich der Wert einer Vodafone Group-Aktie am 27.08.2026 auf 1.17 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32.74 Prozent erhöht.

Vodafone Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27.26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch