FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vodafone Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Vodafone Group-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Vodafone Group-Anteile bei 1.11 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 90.005 Vodafone Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Vodafone Group-Papiere wären am 05.11.2026 107.47 GBP wert, da der Schlussstand 1.19 GBP betrug. Mit einer Performance von +7.47 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Vodafone Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28.09 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch