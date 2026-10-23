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23.10.2026 10:02:13
FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Vodafone Group-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Vodafone Group-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Vodafone Group-Anteile bei 0.88 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 GBP in die Vodafone Group-Aktie investierten, hätten nun 1’136.880 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’361.98 GBP, da sich der Wert eines Vodafone Group-Papiers am 22.10.2026 auf 1.20 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36.20 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 27.46 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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