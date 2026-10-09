FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 5 Jahren eingebracht

Am 09.10.2021 wurde das Vodafone Group-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Vodafone Group-Anteile letztlich bei 1.12 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 8’912.418 Vodafone Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Vodafone Group-Aktie auf 1.24 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’087.05 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10.87 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Vodafone Group eine Börsenbewertung in Höhe von 29.59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch