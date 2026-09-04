Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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04.09.2026 10:02:29
FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vodafone Group-Aktie Anlegern gebracht.
Die Vodafone Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 0.72 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Vodafone Group-Aktie investierten, hätten nun 138.026 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 168.81 GBP, da sich der Wert einer Vodafone Group-Aktie am 03.09.2026 auf 1.22 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68.81 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Vodafone Group eine Börsenbewertung in Höhe von 27.63 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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