Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -0.1%  SPI 20’216 0.0%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’007 0.0%  Euro 0.9401 0.2%  EStoxx50 6’375 -0.1%  Gold 4’477 0.1%  Bitcoin 65’620 0.0%  Dollar 0.8087 0.2%  Öl 95.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wie viel Verlust ein Avalanche-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
So viel Verlust hätte eine Investition in Uniswap von vor 1 Jahr bedeutet
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Continental-Aktie
Lifecycle-ETFs unter der Lupe: Warum automatische ETF-Umschichtungen nicht unbedingt besser sind
2-Billionen-Marke in Reichweite: SpaceX-Aktie zieht vor 14. Starship-Test deutlich an
Suche...
Plus500 Depot

Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnender Vodafone Group-Einstieg? 04.09.2026 10:02:29

FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vodafone Group-Aktie Anlegern gebracht.

Vodafone Group
1.35 CHF -0.44%
Kaufen Verkaufen

Die Vodafone Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 0.72 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Vodafone Group-Aktie investierten, hätten nun 138.026 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 168.81 GBP, da sich der Wert einer Vodafone Group-Aktie am 03.09.2026 auf 1.22 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68.81 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Vodafone Group eine Börsenbewertung in Höhe von 27.63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Vodafone Group PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten