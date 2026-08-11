United Utilities Aktie 4293319 / GB00B39J2M42
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11.08.2026 10:02:37
FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Utilities-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen United Utilities-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden United Utilities-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10.77 GBP. Wer vor 5 Jahren 1’000 GBP in die United Utilities-Aktie investiert hat, hat nun 92.851 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’313.83 GBP, da sich der Wert einer United Utilities-Aktie am 10.08.2026 auf 14.15 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31.38 Prozent vermehrt.
United Utilities war somit zuletzt am Markt 10.67 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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