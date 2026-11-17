Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem United Utilities-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 11.86 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die United Utilities-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8.432 United Utilities-Anteilen. Die gehaltenen United Utilities-Anteile wären am 16.11.2026 132.21 GBP wert, da der Schlussstand 15.68 GBP betrug. Aus 100 GBP wurden somit 132.21 GBP, was einer positiven Performance von 32.21 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von United Utilities belief sich jüngst auf 11.74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch