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|Profitables United Utilities-Investment?
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24.11.2026 10:02:13
FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in United Utilities-Aktien gewesen.
Am 24.11.2023 wurde die United Utilities-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11.09 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die United Utilities-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 90.212 United Utilities-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des United Utilities-Papiers auf 15.28 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’378.44 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 37.84 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von United Utilities bezifferte sich zuletzt auf 11.31 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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