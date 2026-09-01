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United Utilities Aktie 4293319 / GB00B39J2M42

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Performance im Blick 01.09.2026 10:02:33

FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die United Utilities-Aktie Anlegern gebracht.

United Utilities
15.27 CHF 1.79%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem United Utilities-Papier statt. Diesen Tag beendeten die United Utilities-Anteile bei 9.32 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die United Utilities-Aktie investiert, befänden sich nun 107.296 United Utilities-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’535.41 GBP, da sich der Wert eines United Utilities-Anteils am 28.08.2026 auf 14.31 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53.54 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte United Utilities einen Börsenwert von 10.63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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