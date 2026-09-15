United Utilities Aktie 4293319 / GB00B39J2M42
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15.09.2026 10:02:07
FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in United Utilities-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Das United Utilities-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die United Utilities-Anteile bei 9.80 GBP. Bei einem United Utilities-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.204 United Utilities-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 13.20 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134.69 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34.69 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von United Utilities betrug jüngst 9.84 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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