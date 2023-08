FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Unilever-Investment verdient

Vor 10 Jahren wurde das Unilever-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Unilever-Anteile bei 25.07 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 GBP in die Unilever-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 39.888 Anteilen. Die gehaltenen Unilever-Anteile wären am 18.08.2023 1’587.55 GBP wert, da der Schlussstand 39.80 GBP betrug. Das entspricht einem Plus von 58.76 Prozent.

Der Unilever-Wert an der Börse wurde auf 101.06 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch