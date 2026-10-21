FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unilever-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 21.10.2021 wurden Unilever-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Unilever-Papiers betrug an diesem Tag 41.25 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.424 Unilever-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.10.2026 118.88 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 49.04 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 18.88 Prozent.

Unilever wurde jüngst mit einem Börsenwert von 105.61 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch