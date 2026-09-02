Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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|Lohnende Unilever-Investition?
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02.09.2026 10:02:14
FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unilever-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Unilever-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Unilever-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 39.15 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Unilever-Aktie investiert hätte, hätte er nun 255.449 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 48.11 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’289.67 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22.90 Prozent gesteigert.
Am Markt war Unilever jüngst 102.84 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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