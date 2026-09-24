FTSE 100-Titel Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel wäre ein Tritax Big Box REIT-Investment von vor 3 Jahren heute wert

Vor 3 Jahren wurden Tritax Big Box REIT-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1.46 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Tritax Big Box REIT-Aktie investierten, hätten nun 6’849.315 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2026 auf 1.47 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’068.49 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 0.68 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Tritax Big Box REIT eine Marktkapitalisierung von 4.36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch