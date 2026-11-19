Am 19.11.2023 wurde die Tritax Big Box REIT-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 1.53 GBP wert. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Tritax Big Box REIT-Aktie investiert, befänden sich nun 653.595 Tritax Big Box REIT-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 947.71 GBP, da sich der Wert eines Tritax Big Box REIT-Anteils am 18.11.2026 auf 1.45 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -5.23 Prozent.

Der Marktwert von Tritax Big Box REIT betrug jüngst 4.26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch