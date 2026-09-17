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Tritax Big Box REIT Aktie 22933126 / GB00BG49KP99

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Hochrechnung 17.09.2026 10:02:07

FTSE 100-Titel Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tritax Big Box REIT-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tritax Big Box REIT-Aktie Investoren gebracht.

Tritax Big Box REIT
1.72 EUR 0.00%
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Die Tritax Big Box REIT-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1.42 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 702.741 Tritax Big Box REIT-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (1.48 GBP), wäre das Investment nun 1’038.65 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3.87 Prozent angezogen.

Der Tritax Big Box REIT-Wert an der Börse wurde auf 4.22 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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