Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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28.09.2026 10:02:19
FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tesco-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Tesco-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 4.41 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das Tesco-Papier investiert hätte, hätte er nun 2’265.519 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 4.73 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’720.43 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 7.20 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Tesco belief sich zuletzt auf 29.43 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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