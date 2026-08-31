Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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31.08.2026 10:02:22
FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Tesco-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Tesco-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 4.23 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 236.574 Tesco-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Tesco-Papiers auf 4.57 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’081.85 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 8.19 Prozent.
Insgesamt war Tesco zuletzt 28.51 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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