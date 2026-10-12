St.James's Place Aktie 516114 / GB0007669376
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12.10.2026 10:02:29
FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte eine StJamess Place-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen StJamess Place-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 12.10.2021 wurde das StJamess Place-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die StJamess Place-Aktie an diesem Tag bei 14.27 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7.006 StJamess Place-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 72.69 GBP, da sich der Wert einer StJamess Place-Aktie am 09.10.2026 auf 10.38 GBP belief. Aus 100 GBP wurden somit 72.69 GBP, was einer negativen Performance von 27.31 Prozent entspricht.
StJamess Place war somit zuletzt am Markt 5.13 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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