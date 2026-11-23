Heute vor 1 Jahr wurde die StJamess Place-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 12.35 GBP. Bei einem StJamess Place-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.097 StJamess Place-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84.37 GBP, da sich der Wert eines StJamess Place-Anteils am 20.11.2026 auf 10.42 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15.63 Prozent verringert.

Alle StJamess Place-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch