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23.11.2026 10:02:22
FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StJamess Place von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen StJamess Place-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde die StJamess Place-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 12.35 GBP. Bei einem StJamess Place-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.097 StJamess Place-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84.37 GBP, da sich der Wert eines StJamess Place-Anteils am 20.11.2026 auf 10.42 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15.63 Prozent verringert.
Alle StJamess Place-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.14 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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