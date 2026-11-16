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16.11.2026 10:02:16
FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in StJamess Place von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in StJamess Place eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades StJamess Place-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das StJamess Place-Papier an diesem Tag 9.45 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1’058.761 StJamess Place-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’413.98 GBP, da sich der Wert eines StJamess Place-Anteils am 13.11.2026 auf 11.73 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 24.14 Prozent.
Insgesamt war StJamess Place zuletzt 5.79 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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